София, , 15:06 — REGNUM Совет министров Болгарии одобрил новый план, предусматривающий введение в обращение на территории страны валюты ЕС — евро. Об этом 27 мая сообщает БНР.

Евро

По предварительным данным, в пользу нововведения высказалось большинство представителей правящей коалиции. Против использования евро в качестве болгарского платежного средства по-прежнему выступают министры-социалисты от БСП и демократы от партии «Есть такой народ».

«Этот план является отправной точкой для Болгарии на пути ее окончательной интеграции в Евросоюз», — резюмировал болгарский премьер-министр Кирил Петков.

В случае окончательной ратификации указанного плана Народным собранием (парламентом) Болгарии, в стране с 1 января 2024-го года евро получит свободное хождение, а к 2027-му году вытеснит с рынка национальную валюту — лев.