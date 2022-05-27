Вашингтон, 27 мая 2022, 15:06 — REGNUM Соединенные Штаты поставили киевскому режиму более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения, говорится в пресс-релизе транспортного командования ВС США.
Отмечается, что США поставили в том числе ракеты, артиллерию, танки, вертолеты и бронежилеты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Раджан Лаад в своей статье для издания American Thinker сообщил, что бесконтрольные поставки Вашингтоном оружия киевскому режиму могут стать причиной терактов на территории США.
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