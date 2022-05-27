Вашингтон, 27 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты поставили киевскому режиму более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения, говорится в пресс-релизе транспортного командования ВС США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Транспортное командование (USTRANSCOM) доставило в Украину более 52 миллионов фунтов оборудования для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении

Отмечается, что США поставили в том числе ракеты, артиллерию, танки, вертолеты и бронежилеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Раджан Лаад в своей статье для издания American Thinker сообщил, что бесконтрольные поставки Вашингтоном оружия киевскому режиму могут стать причиной терактов на территории США.

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