Вена, 27 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным проведет 27 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он сообщил об этом 27 мая на своей странице в соцсети Twitter.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

«После разговоров с президентом Украины, премьер-министром Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом (РФ) Путиным сегодня во второй половине дня», — написал он в своем сообщении.

Также Нехаммер назвал все эти действия вкладом Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета и добавил, что, по его мнению, к миру на Украине можно прийти только путем диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины добиваются существенного прогресса в военных действиях в Донбассе.