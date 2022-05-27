Чагчаран, Афганистан, 27 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гор объявили, что все государственные служащие должны будут выделять часть своей заработной платы религиозным школам (медресе). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наталья Шарапова ИА REGNUM На женской половине мечети после намаза девушки изучают Коран

По данным источников, решение было принято на административном совещании провинции 26 мая, и гражданский и военный персонал обязали выполнять приказ.

Этот шаг связан с тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время открыли много медресе в провинции Гор.