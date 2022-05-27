Москва, 27 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. По ближайшим выплатам по российским евробондам, которые должны быть осуществлены 23 и 24 июня, могут возникнуть сложности с выплатой в долларах США, как это предусмотрено в условиях их выпуска, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Сложности эти обусловлены введенными против России экономическими санкциями и блокировкой счетов Банка России. Неосуществление указанных выплат будет означать дефолт.

Во избежание этого Минфин РФ готов осуществить выплаты в рублях с последующей их конвертацией через НРД. Такая возможность (выплата в иной валюте) предусмотрена условиями выпуска евробондов.

Правда некоторые владельцы евробондов, в первую очередь настроенные проамерикански, могут посчитать это ненадлежащим исполнением обязательств по евробондам ссылаясь «на слабую конвертируемость рубля».

Однако, если большинство инвесторов такая выплата устроит, то обязательства по евробондам будут считаться исполненными.

В целом, предлагаемый Минфином механизм выплат можно считать вполне рыночным, особенно с учетом текущих условий.

Однако окончательное отношение мирового сообщества к данному вопросу будет определяться не экономическими, а скорее геополитическими условиями на момент выплат», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент западные участники рынка опять начали отсчет до возможного дефолта России по внешнему государственному долгу.

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