Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 мая выступил в парламенте республики в связи запросом оппозиционных депутатов по действиям Тбилиси в свете антироссийских санкций. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

В повестке значится вопрос: «Какие правовые и административные меры принимает правительство для предотвращения нарушения РФ и её представителями режима санкций с использованием территории Грузии, физических и юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, или других лиц?»

Гарибашвили ответил, что в стране не выявили ни одного случая нарушения антироссийских санкций. Он также пообещал, что этого не будет и в будущем.

«Мы не допустим незаконной деятельности ни одной компании или индивида под санкциями на территории Грузии, не дадим использовать Грузию для обхода санкций», — сказал премьер-министр.

Стоит отметить, Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия не будет вводить санкции в отношении России в связи с началом спецоперации по денацификации Украины. При этом в республике заявили, что нарушать введённые западными странами санкции не будут. Санкционные товары из РФ не пропускают в страны, которые заявили о санкциях, а также не пропускают в Россию санкционные товары из стран, которые это запрещают.