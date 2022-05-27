Ереван, , 14:57 — REGNUM Министр обороны Армении Сурен Папикян принял командующего миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе генерал-майора Андрея Волкова. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

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Волков проинформировал министра обороны о ситуации в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и текущих событиях.

«Собеседники высоко оценили усилия Российской Федерации по стабилизации военно-политической обстановки в регионе, а также ход и эффективность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении минобороны Армении.

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Также стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения привержена реализации всех договоренностей по Нагарному Карабаху. Он также отметил большую роль России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, указав, что Ереван ценит усилия Российской Федерации, направленные на выполнение трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.