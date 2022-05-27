Кострома, 27 мая 2022, 15:14 — REGNUM Костромской государственный университет будет сотрудничать с машиностроительными предприятиями, входящими в состав государственной корпорации «Росатом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал проректор КГУ по научной работе Владислав Груздев. Речь идёт о заводе «Петрозаводскмаш» и акционерном обществе «АЭМ-технологии» (филиал Атоммаш, город Волгодонск).
Направляться на обмен опытом и стажировки будут работники и студенты института автоматизированных систем и технологий. В настоящее время он насчитывает 800 учащихся. Сроки сотрудничества с «Росатомом» уточняются.