Кострома, 27 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Костромской государственный университет будет сотрудничать с машиностроительными предприятиями, входящими в состав государственной корпорации «Росатом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал проректор КГУ по научной работе Владислав Груздев. Речь идёт о заводе «Петрозаводскмаш» и акционерном обществе «АЭМ-технологии» (филиал Атоммаш, город Волгодонск).

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«Да, действительно нам поступило предложение о сотрудничестве в части производственной и преддипломной практики, стажировки студентов и преподавателей, участия в реализуемых предприятиями проектах. Мы от него, конечно, отказываться не собираемся. Сотрудничество даст нам много — обмен знаниями, навыками. Кроме этого, предприятия могут выступить в качестве работодателей для наших выпускников», — уточнил профессор.

Направляться на обмен опытом и стажировки будут работники и студенты института автоматизированных систем и технологий. В настоящее время он насчитывает 800 учащихся. Сроки сотрудничества с «Росатомом» уточняются.