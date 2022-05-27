Минск, , 15:04 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли пресечь проблемы на валютно-финансовом рынке. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусский лидер отметил, что «санкционный прессинг» со стороны Запада усилился, последствия этого курса в той или иной степени ощутят на себе все государства из-за глобального характера экономики.

«Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях, но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке», — сказал он о странах ЕАЭС.

Пятёрке стран нужно сплотиться и действовать единым фронтом. Перед ней стоят непростые задачи, и решать их нужно в ускоренном режиме. Пройти все испытания можно, преодолев национальный эгоизм, добавил Лукашенко.

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