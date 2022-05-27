Лукашенко: страны ЕАЭС купировали проблемы на валютно-финансовом рынке
Минск, 27 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогли пресечь проблемы на валютно-финансовом рынке. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Белорусский лидер отметил, что «санкционный прессинг» со стороны Запада усилился, последствия этого курса в той или иной степени ощутят на себе все государства из-за глобального характера экономики.
«Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях, но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке», — сказал он о странах ЕАЭС.
Пятёрке стран нужно сплотиться и действовать единым фронтом. Перед ней стоят непростые задачи, и решать их нужно в ускоренном режиме. Пройти все испытания можно, преодолев национальный эгоизм, добавил Лукашенко.
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