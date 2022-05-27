Москва, , 14:55 — REGNUM Страны Запада пытаются помешать развитию отношений внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако подобного рода действия не мешают развитию содружества, а также не снижают интерес к нему со стороны других стран, отметил российский лидер.

«Несмотря на развязанную коллективным Западом конфронтацию, на попытки чинить препятствие нашей интеграции, всем очевидно, что растёт интерес к ЕврАзЭс со стороны иностранных партнёров», — сказал Путин.

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