Ясиноватая, ДНР, , 14:54 — REGNUM Украинские боевики снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 14:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины добиваются существенного прогресса в военных действиях в Донбассе.