Хельсинки, 27 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в Швейцарии. Такое решение принято 27 мая на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

Турнир пройдёт с 15 по 31 мая 2026 года. Швейцария в 11-й раз примет чемпионат мира по хоккею, в последний раз это было в 2009 году.

Напомним, Швейцария должна была провести чемпионат мира 2020 года, но турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перенесённый из России чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Финляндии и Латвии.