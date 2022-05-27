Горно-Алтайск, 27 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Алтай со 100-летием Чуйского тракта. Телеграмму сегодня, 27 мая, зачитал помощник главы государства Игорь Левитин в ходе коллегии Федерального дорожного агентства, которая проходит на Алтае, сообщили в региональном правительстве.

Uprdoraltay.ru Чуйский тракт

«В мае нынешнего года отмечается знаменательная дата — 100-летие присвоения Чуйскому тракту особого статуса дороги государственного значения. История одной из легендарных дорог России поистине впечатляет. На протяжении столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию, который использовался русскими купцами для торговли с местным населением. Сегодня Чуйский тракт — современная федеральная трасса, соединяющая Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Он играет важную экономическую роль — связывает нашу страну с азиатскими государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близлежащих российских регионов, — говорится в телеграмме. — И конечно, Чуйский тракт – уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и посёлков».

Владимир Путин отметил важность того, что дорога развивается. Он пожелал строителям и дорожникам «успехов и выполнения намеченных планов, а всем, кто проезжает по Чуйскому тракту, — доброго пути».

Напомним, что постановление ВЦИК РСФСР, придающее Чуйскому тракту статус дороги государственного значения, было принято 26 мая 1922 года.