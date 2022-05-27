Джакарта, , 14:52 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Об этом глава МИД Индонезии написала в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

«Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Индонезией и Австралией. С нетерпением жду встречи с вами лично!», — написала глава МИД Индонезии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписала меморандум о взаимопонимании с Федерацией Красного Креста и Международным обществом Красного Полумесяца по укреплению устойчивости сообществ в Юго-Восточной Азии.

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