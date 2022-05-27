Омск, , 14:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Маска (сс) AlexChirkin

За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали 4384 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 29 человек, госпитализация потребовалась 34 заболевшим.

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