Омск, 27 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

(сс) AlexChirkin Маска

За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали 4384 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 29 человек, госпитализация потребовалась 34 заболевшим.