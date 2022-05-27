Москва, 27 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Скорее всего, существуют рекордные доходы России от продажи энергоресурсов, но точных цифр пока нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Между тем, по состоянию на 15 мая, страны ЕС заполнили свои хранилища газа на 40,06%.

Объем запасов газа в европейских ПХГ на 15 мая 2022 года составил 441,0953 ТВт/ч (в ЕС используются энергетические, а не объемные единицы учета газа), что соответствует объему порядка 42,866 млрд кубометров газа.

Быстро привезти такой объём СПГ невозможно, поэтому да, скорее всего, Россия достигнет указанных показателей, но точных цифр правительство РФ пока не публикует», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитик Роберт Рапир заявил, что рост доходов России от экспорта нефти и газа, несмотря на введённые санкционные меры со стороны стран Запада, в очередной раз.