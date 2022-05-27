Москва, 27 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В расчётах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжает расти доля национальных валют. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Евразийская экономическая комиссия

«Расширяем практику расчётов в национальных валютах. Доля платежей в нацвалютах во взаимных расчётах стран ЕврАзЭс достигла 75%», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что страны, входящие в ЕАЭС, покрывают свои потребности в продовольствии и сельскохозяйственных товарах.