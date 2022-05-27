Ереван, , 14:47 — REGNUM Министр обороны Армении Сурен Папикян и командующий миротворческими силами России в Нагорном Карабахе генерал-майор Андрей Волков. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Российские миротворцы. Нагорный Карабах Mil.ru

«Генерал-майор Андрей Волков проинформировал министра обороны РА о ситуации в зоне ответственности российской миротворческой группировки в Арцахе и текущих событиях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны высоко оценили усилия российских миротворцев по стилизации обстановки в республике. Также они обменялись вопросами в сфере безопасности.

Напомним, в апреле российские миротворцы зафиксировали нарушение Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Инцидент был урегулирован российскими миротворцами при взаимодействии с представителями обеих сторон.

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