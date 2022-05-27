Сеул, 27 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су сообщил, что правительство будет поощрять врачей выписывать таблетки для лечения COVID-19 пациентам из групп высокого риска в день подтверждения у них инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Как сообщает Yonhap News, данное заявление он сделал 27 мая в ходе совещания по реагированию на вирус.

Премьер-министр подчеркнул, что тестирование, лечение и назначение лекарственных препаратов людям, входящих в группу риска, а также людям в возрасте старше 60 лет, будут проводиться в течение одного дня.

Отметим, что с середины марта в Южной Корее наблюдается ежедневное сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 16 584 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 053 287.

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