Брюссель, 27 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. На достижение соглашения по вступлению в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндии и Швеции до саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня 2022 года, рассчитывает генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова на эту тему 27 мая приводит испанская радиостанция Cadena SER.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. Нато

Как отметил генсек НАТО, в случае, когда союзник альянса поднимает какую-либо проблему, ее необходимо урегулировать и так делалось всегда.

«Никто не подвергался такому количеству терактов, как Турция. Вы говорите о курдах, но нужно признать, что есть несколько курдских групп, и Рабочая партия Курдистана находится в списке террористических организаций Евросоюза, то есть Швеции и Финляндии», — сказал он.

«Моя цель состоит в том, чтобы это был быстрый процесс, и я думаю, что у нас все еще есть время», — также добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма должны быть в новой концепции НАТО.