Красноярск, , 14:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 50 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 365 561. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Общее число выздоровевших в регионе — 353 433 человека. За сутки в Красноярском крае выздоровели 62 ковид-пациента, госпитализация потребовалась 59 заболевшим (26 мая — 29).

Напомним, 26 мая в регионе был выявлен 51 носитель коронавируса, выздоровели 60 человек.

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