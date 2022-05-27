Красноярск, 27 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 50 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 365 561. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Общее число выздоровевших в регионе — 353 433 человека. За сутки в Красноярском крае выздоровели 62 ковид-пациента, госпитализация потребовалась 59 заболевшим (26 мая — 29).

Напомним, 26 мая в регионе был выявлен 51 носитель коронавируса, выздоровели 60 человек.