Кабул, 27 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В письме мэрии Герата в Афганистане говорилось, что на основании устного приказа министерства информации и культуры печать изображений живых существ противоречит политике Исламского Эмирата и должна быть прекращена. Это вызвало резкую реакцию владельцев типографий.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

«Мы получили письмо от мэрии Герата, в котором говорится, что мы не можем печатать изображения живых существ, таких как люди или животные, на рекламных баннерах», — сказал Имал Хашеми, глава типографии в Герате.

Но сотрудники некоторых типографий в Герате говорят, что без изображений живых существ на фото напечатать рекламные плакаты невозможно.

Сотрудник типографии в Герате Маходж сказал TOLO news: »Люди в основном принимают решение по изображениям, без них они ничего не поймут, поэтому изображения на билбордах необходимы. Большая часть рекламирования осуществляется через изображения».

Но мэрия Герата отказалась от своего решения, назвав его недоразумением. По словам мэра Герата, никаких ограничений на печать изображений существ нет.

Хаятулла Мохаджер Фарахи, мэр Герата, заявил TOLOnews: »Произошло недоразумение в том, как было написано письмо; оно не имеет отношения к типографиям и касается только муниципальных помещений».

В письме мэрии Герата говорится, что на основании устного приказа министерства информации и культуры печать изображений живых существ противоречит политике Исламского Эмирата и должна быть прекращена. Но глава управления информации и культуры Герата заявил на своей странице в Twitter, что запрет на печать и размещение изображений живых существ не соответствует действительности и его ведомство это отвергает.