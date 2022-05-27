Калуга, 27 мая, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки был госпитализирован 21 ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 19 человек. Днём ранее, 26 мая, в регионе было зарегистрировано 20 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 875 человек, 101 863 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.