Москва, , 14:39 — REGNUM Предложение Ирана поставлять России запчасти к автомобилям и турбины в обмен на металлы — вполне ожидаемый путь, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обе страны под санкциями, но с мощной экономикой. Поэтому увеличение внешнеторгового оборота на этом направлении вполне оправдано.

Вот механизм бартера несколько осложняет этот процесс. Металлурги в обмен на поставленную сталь получат турбины и запчасти, необходимые другим предприятиям. И с некоторой наценкой, «на корню», продадут полученную продукцию последним.

То есть металлурги получат дополнительный бонус. Если иранское оборудование дешевле ранее закупавшегося — то получат выигрыш. Или удорожание. Но решат текущие проблемы. Издержки лягут на плечи потребителей.

А без бартера рассчитываться сложно, обе банковские системы связаны с мировой расчетной системой, контролируемой недружественными сегодня странами. По миру «блуждают санкции».

В пользу данной сделки говорит опыт, накопленный этими самыми металлургами в советский период. И его не сложно актуализировать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран готов поставлять в Россию автомобильные запчасти и газовые турбины в обмен на продукцию российской металлургической и горнодобывающей промышленности.

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