Улан-Удэ, 27 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Бурятии полицейские устанавливают личность погибшего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в МВД по республике.

Эмблема МВД

По данным ведомства, 26 мая в 1,5 км от селя Брянск Кабанского района, в районе водосброса на острове «Ушканий», на берегу реки Селенга были обнаружены скелетированные останки.

Предположительно, это мужчина 35-40 лет. Три резца на верхней челюсти имеют коронки из металла жёлтого цвета, уточнили в МВД.

Всех, кому что-либо известно об этом мужчине, просят обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года на Сахалине в районе села Такое в лесу нашли скелет человек.

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