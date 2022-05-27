Москва, 27 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Взаимная интеграция стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), укрепляет экономику каждой из них. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам российского лидера, необходимость развития отношений внутри ЕАЭС стала особенно очевидна на фоне недружественных действия ряда западных стран.

«Мы хотели бы отметить, что правительством России принимаются своевременные решения для стабильного функционирования рынков. Большое внимание уделяется промышленным отраслям и системообразующим предприятиям, значительно упрощен порядок ведения бизнеса, снижена административная нагрузка, чтобы обеспечить максимальную свободу предпринимательству», — сказал Путин