Тверь, 27 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Бордель, в котором работала в том числе и несовершеннолетняя девушка, организовали четверо жителей Твери. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области 27 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По версии следствия, преступную группу по вовлечению девушек в занятие проституцией подозреваемые создали не позднее июля 2020 года. В ноябре 2021 года один из фигурантов через соцсети познакомился с несовершеннолетней. Он уговорил её на занятие проституцией в массажном салоне в Твери, убедив, что оказываемые ею услуги не являются сексуальными, и пообещав высокий заработок.

«За 2020 и 2021 года члены организованной группы, систематически используя лиц женского пола, в том числе несовершеннолетнюю, за систематическое оказание сексуальных услуг за денежное вознаграждение получили выгоду в размере не менее девяти миллионов рублей», — уточнили в СК.

Бордель работал круглосуточно, под видом массажного салона. При этом, уточнили в СК, фигуранты дела «постоянно вводили в заблуждение лиц, работающих в салоне, а также клиентов салона, о том, что осуществляемая ими деятельность не является предоставлением сексуальных услуг». На работу принимали чаще всего девушек, не имеющих постоянного жилья и работы в Твери, обещая предоставить жильё и высокую зарплату.

В рамках расследования дела обыски прошли по местам жительства подозреваемых и в самом салоне.

Трое подозреваемых отправлены под домашний арест, в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.