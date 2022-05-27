Лондон, 27 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин медленно, но ощутимо продвигается вперед в Донбассе, сказал 27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия! Донбасс! Крым!

«Путин… продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали оказывать военную поддержку украинцам», — отметил он.

Джонсон сказал, что Украина нуждается в большей военной поддержке, включая ракетные системы залпового огня, и заявил, что конфликт должен закончиться.