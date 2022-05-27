Москва, , 14:33 — REGNUM России удалось серьёзно повысить устойчивость своей экономики перед внешними шоками. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России».

Михаил Мишустин Government.ru

«С момента введения санкций, с 2014 года, велась системная работа, чтобы сделать экономику структурно более устойчивой», — заявил Мишустин.

«Был диверсифицирован наш экспорт, снизилась доля нефтегазового сектора с двух третей в 2013 году до менее чем половины в прошлом году», — пояснил он.

В финансовой сфере также были проведены глубокие преобразования, продолжил премьер-министр.

«Банк России создал национальную платёжную инфраструктуру. Это собственная система платёжных карт, быстрых платежей, передачи финансовых сообщений», — объяснил Мишустин.

«Мы также укрепили продовольственную безопасность. Достигли полной самообеспеченности по зерну, по растительному маслу, по сахару. Стали опираться в основном на наш собственный спрос. За последние пять лет он увеличился на 12%», — добавил он.