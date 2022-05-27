Новосибирск, , 14:33 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 701 пациент, в том числе четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки было выявлено 60 новых носителей коронавируса. За это же время 67 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ — 7 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 258 319 случаев заражения коронавирусом, 251 603 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5659 человек.