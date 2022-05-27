Тегеран, 27 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с людьми, не имеющими удостоверений личности, в остане (провинции) Ирана Систан и Белуджистан превратились в большую проблему. Недавно член иранского парламента сказал относительно тех, кто желает поучить удостоверение личности: »Мы не позволим ни одному афганцу иметь иранское удостоверение личности». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Иранские СМИ сообщают, что некоторые люди в остане Систан и Белуджистан испытывают трудности с доступом к государственным услугам из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

Ранее директор бюро гражданского реестра Систана и Белуджистана сообщил журналистам, что лица без удостоверений личности в провинции будут разделены на несколько групп. По его словам, среди тех, у кого нет свидетельств о рождении, есть дети гражданок Ирана, вышедших замуж за иностранцев и не зарегистрировавших свой брак юридически.

Реза Рахат Дехмарде, директор бюро гражданского реестра Систана и Белуджистана, сказал, что мужьями этих женщин были люди, которые в основном иммигрировали в Иран нелегально и женились на местных жительницах. Он сказал, что в иранском законодательстве определено, каким образом эта категория лиц может получить удостоверение личности.

По его словам, ещё одна группа лиц без удостоверений личности — это те, кто не имеет причины или основания, но долгое время проживает в Иране и считает себя иранцами. По его словам, против таких людей нельзя возбуждать дела.

Недавно Хосейн Али Шахриари, глава комиссии по здравоохранению и представитель Захедана (административного центра остана Систан и Белуджистан) в парламенте Ирана, заявил: «Вопрос в том, что мы тоже хотим, чтобы все наши соотечественники имели удостоверения личности, но с другой стороны, мы не позволим ни одному афганцу иметь иранское удостоверение личности».

«Есть масса сомнений в том, являются ли многие люди, у которых нет удостоверений личности, иранцами», — добавил Али Шахриари.

Он заявил, что «процесс регистрации жителей Захедана — очень долгий». И, несмотря на множество последующих действий, «эта проблема не будет решена прямо сейчас».