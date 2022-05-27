Стокгольм, 27 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Турецкие СМИ указывают на шведских политиков курдского происхождения в качестве ответственных лиц, которые сотрудничают с Рабочей партией Курдистана. Об этом 27 мая сообщила радиостанция Sveriges Radio (SR).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Одним из таких шведских политиков является член ЕвропарламентаЭвин Инцир.

«Мне больно и обидно из-за этой распространяемой лжи, это недопустимо», — пожаловалась политик в интервью SR.

В своем новостном материале редакция Sveriges Radio сослалась на материал газеты Turkiye Gazetesi, которая отметила пятерых шведских политиков и обвинила их в сотрудничестве с РПК, которую Турция и ЕС классифицируют как террористическую.

Явуз Байдар, турецкий журналист и обозреватель шведской газеты SvD, заявил в интервью SR, что публикация не имеет под собой никаких оснований.