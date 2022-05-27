Нур-Султан, 27 мая 2022, 14:31 — REGNUM В Казахстане перестали работать российские гостелеканалы, сообщил 27 мая военкору Александру Сладкову подписчик из этой страны.
Так, ограничения коснулись телеканалов «Россия», «Россия 24», «Звезда» и детского телеканала «Карусель». При включении каналов сообщается, что ресурс недоступен.
Однако местные жители считают, что вещание телеканалов «отключили намерено».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание каналов ВГТРК были заблокировали для зрителей в Киргизии и Туркмении.