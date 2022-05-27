Благовещенск, 27 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В сети широкое распространение получила видеозапись, на которой в небе над Амуром со стороны Хэйхэ (Китай, находится напротив Благовещенска) появляется надпись «Россия мы с табой». Мэр столицы Приамурья Олег Имамеев в своём телеграм-канале 27 мая поблагодарил соседей за поддержку.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«К сожалению, не знаю, когда именно было сделано видео. Но на самом деле, это не так уж и важно. В любом случае, наши соседи уже многократно показывали нам свою солидарность с Россией и российским народом. Спасибо им за это!» — написал Имамеев.

Между тем жители Приамурья усомнились в подлинности видео. Некоторые предположили, что это монтаж, который сделан с орфографической ошибкой. Другие засомневались, что на видео именно приграничный Хэйхэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике начала работу специальная гуманитарная миссия. Её цели — общественное содействие решению гуманитарных проблем жителей освобожденных в ходе СВО территорий ДНР, ЛНР и освобожденных областей Украины в части снабжения людей медикаментами, продовольствием и предметами первой необходимости, которых зачастую остро не хватает в освобожденных районах.