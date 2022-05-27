Лондон, , 14:30 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины добиваются существенного прогресса в военных действиях в Донбассе. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Bloomberg.

Борис Джонсон U.S. Department of State

«Он (президент РФ Владимир Путин — ред.) продолжает добиваться медленного, постепенного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому нам необходимо продолжать поддерживать Украину», — сказал он.

Также глава британского правительства призвал страны Запада в связи с этим отправлять киевскому режиму больше наступательных видов вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку киевскому режиму реактивных систем залпового огня (РСЗО).