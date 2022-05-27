Кишинёв, 27 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии ратифицировали соглашение с Польшей о выделении молдавской стороне кредита в размере $20 млн. Об этом сообщает пресс-служба молдавского законодательного органа.

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«Деньги будут предоставлены Польшей на финансирование потребностей государственного бюджета, в том числе на управление потоком беженцев с Украины», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кредит выделят под 0,01% годовых на 20 лет. Деньги планируется получить в течение трёх месяцев.

Стоит отметить, согласно официальным данным, в Молдавию с Украины въехали после 24 февраля более 400 тыс. беженцев. Из них на территории республики остались около 80 тыс.