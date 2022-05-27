Санкт-Петербург, 27 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Более 3,3 тыс. петербуржцев пострадали от клещей с наступлением весны, которая в этом году пришла на Северо-Запад позже обычного, сообщили 27 мая в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Myriams-Fotos Клещ

За последнюю неделю, с 20 мая по 26 мая, в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 1009 человек, в том числе 171 ребенок до 17 лет.

«Всего в черте города укусы были нанесены в 115 случаях (Пушкинский — 42, Курортный — 29, Приморский — 14, Выборгский — 7, Красногвардейский – 5, Красносельский – 4, Московский – 3, Кировский – 3, Колпинский – 2, Петродворцовый – 2, Калининский -2, Невский - 1, Фрунзенский – 1)», — рассказали в управлении.

Таким образом, нарастающим итогом с начала сезона за 2022 год пострадали от укусов клещей 3381 человек, в том числе 793 ребенка. В черте города Санкт-Петербурга пострадало 363 человека, остальных клещи укусили в соседней Ленобласти или других регионах.

«По укусам клещей лидируют Пушкинский район — 124 человека, Курортный район — 68, Приморский район — 40, Выборгский район — 28, Колпинский район - 23», — отметили в пресс-службе, добавив, что случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, на территории Петербурга в этом сезоне пока не зарегистрировано.

Отметим, что с 20 по 26 мая на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 1388 клещей, положительных — пять; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано — 1388 клеща, положительных — 361. В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге с с 1 января в городе привито против клещевого энцефалита 22 892 человека, в том числе 6607 детей до 17 лет.