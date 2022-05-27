Москва, , 14:29 — REGNUM Курс российского рубля, выдержавший массированные санкции Запада, нуждается в корректировке для решения текущих задач российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Курс национальной валюты, существовавший до 25 мая 2022, определялся группой факторов, направленных на противодействие основной группе санкций стран ЕС и США, направленных на «разрыв в клочья» российской экономики и падения курса рубля до 200 рублей за доллар.

Меры, принятые Банком России, в частности, подъем ключевой ставки до 20% и ее последующее снижение до 14%, повышения доли обязательной продажи валютной выручки до 80%, запрет на вывоз капитала нерезидентами за рубеж, прекращение продажи наличной валюты, введение высокой комиссии по валютным операциям, введение лимита на съем наличной валюты оказали свое действие.

Резкое снижение импорта из-за введенных санкций и рост экспортных поступлений сформировали устойчивое положительное внешнеторговое сальдо баланса России, которое укрепило рубль до уровня 57 рублей за доллар.

Однако рубль потерял свою рыночность и перестал реагировать на внешние факторы. Ключевая ставка, обеспечивавшая его укрепление, слишком высока и требует снижения.

Требуют снижения и валютные ограничения для экспортеров, которые также были совершены на днях и позволят повысить их доходы в условиях конкуренции с импортными закупками при продаже валюты по более высокому курсу.

В условиях проведения специальной операции необходимы дополнительные средства. В сложившихся условиях и росте инфляции до текущего уровня в 17% годовых необходимо индексировать пенсии и социальные выплаты. Владимир Путин уже анонсировал их индексацию с 1 июня 2022 года.

Поэтому снижение курса национальной валюты при проведении конвертации поступающей валютной выручки экспортеров также было бы выгодно федеральному бюджету так и резервному фонду при правительстве.

Ряд крупных предприятий промышленности заявили о риске убытков при сильном рубле. В частности, металлурги перенаправили поставки стали и металла в Китай и другие азиатские страны.

Продажи товара проходят с дисконтом, а в некоторых случаях — даже ниже себестоимости. В этой связи крепкий внутренний курс рубля не компенсирует им затраты на производство и необходимость выплаты зарплаты персоналу.

Такая же ситуация и в ряде других экспортно- ориентированных сырьевых отраслей. Таким образом, снижение курса национальной валюты и возврат рубля в рыночную плоскость до уровня 70-80 рублей за доллар до конца года выгодно российской экономике.

На заседании Совета директоров 26 мая Банк России понизил ключевую ставку до 11% годовых. На этом фоне курс рубля начал снижение. Сегодня, 27 мая, на 13:30 мск биржевой курс рубля составил 65,72 рубля за доллар», пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, России следует вернуться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая при этом норматив обязательной продажи валютной выручки, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

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