Москва, 27 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Курс российского рубля, выдержавший массированные санкции Запада, нуждается в корректировке для решения текущих задач российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Курс национальной валюты, существовавший до 25 мая 2022, определялся группой факторов, направленных на противодействие основной группе санкций стран ЕС и США, направленных на «разрыв в клочья» российской экономики и падения курса рубля до 200 рублей за доллар.

Меры, принятые Банком России, в частности, подъем ключевой ставки до 20% и ее последующее снижение до 14%, повышения доли обязательной продажи валютной выручки до 80%, запрет на вывоз капитала нерезидентами за рубеж, прекращение продажи наличной валюты, введение высокой комиссии по валютным операциям, введение лимита на съем наличной валюты оказали свое действие.

Резкое снижение импорта из-за введенных санкций и рост экспортных поступлений сформировали устойчивое положительное внешнеторговое сальдо баланса России, которое укрепило рубль до уровня 57 рублей за доллар.

Однако рубль потерял свою рыночность и перестал реагировать на внешние факторы. Ключевая ставка, обеспечивавшая его укрепление, слишком высока и требует снижения.

Требуют снижения и валютные ограничения для экспортеров, которые также были совершены на днях и позволят повысить их доходы в условиях конкуренции с импортными закупками при продаже валюты по более высокому курсу.

В условиях проведения специальной операции необходимы дополнительные средства. В сложившихся условиях и росте инфляции до текущего уровня в 17% годовых необходимо индексировать пенсии и социальные выплаты. Владимир Путин уже анонсировал их индексацию с 1 июня 2022 года.

Поэтому снижение курса национальной валюты при проведении конвертации поступающей валютной выручки экспортеров также было бы выгодно федеральному бюджету так и резервному фонду при правительстве.

Ряд крупных предприятий промышленности заявили о риске убытков при сильном рубле. В частности, металлурги перенаправили поставки стали и металла в Китай и другие азиатские страны.

Продажи товара проходят с дисконтом, а в некоторых случаях — даже ниже себестоимости. В этой связи крепкий внутренний курс рубля не компенсирует им затраты на производство и необходимость выплаты зарплаты персоналу.

Такая же ситуация и в ряде других экспортно- ориентированных сырьевых отраслей. Таким образом, снижение курса национальной валюты и возврат рубля в рыночную плоскость до уровня 70-80 рублей за доллар до конца года выгодно российской экономике.

На заседании Совета директоров 26 мая Банк России понизил ключевую ставку до 11% годовых. На этом фоне курс рубля начал снижение. Сегодня, 27 мая, на 13:30 мск биржевой курс рубля составил 65,72 рубля за доллар», пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, России следует вернуться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая при этом норматив обязательной продажи валютной выручки, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

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