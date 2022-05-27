Омск, , 14:28 — REGNUM Проверка по факту ДТП с участием двоих детей проводится в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в УМВД по Омской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло поздно вечером 26 мая. Предварительно установлено, что «Тойота Корона» под управлением мужчины 1989 года рождения ехала по улице Волгоградской. В районе строения №107 иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузным автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 1985 года рождения.

Водитель автомобиля «Тойота» доставлен в медучреждение. Пострадали и трое его пассажиров — женщина 1990 года рождения, мальчик 2015 года рождения и девочка 2021 года рождения.

Установлено, что дети перевозились без использования детских удерживающих устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, двухлетняя девочка получила тяжёлые травмы в ДТП в Норильске.

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