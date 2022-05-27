Калуга, , 16:18 — REGNUM Более 400 активистов собрались 27 мая в Калуге на первый межмуниципальный форум территориального общественного самоуправления (ТОС) «Вместе мы сможем многое!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Более 400 активистов собрались в Калуге на первый форум территориального общественного самоуправления «Вместе мы сможем многое!» Пресс-служба правительства Калужской области

Форум направлен на укрепление дружественных связей между органами местного самоуправления, органами власти разных регионов России, обмен научно-технической, экономической, правовой информацией, популяризацию лучших способов решения вопросов местного значения. На форум ТОС в Калугу приехали делегации Московской, Тульской, Курской областей и Краснодарского края. В настоящее время на территории области действуют около 300 ТОС, которые охватывают половину населения муниципалитетов. Правительство области активно поддерживает создание и развитие территориального общественного самоуправления для этого в 2019 году была принята ведомственная целевая программа. В 2021 году действие данной программы было продлено ещё на три года. Реализации инициативных проектов оказывается серьезная финансовая поддержка. В 2022 году из областного бюджета на развитие местного самоуправления будет направлено более 200 млн рублей. За последние шесть лет развития инициативного бюджетирования на территории области количество проектов, получивших поддержку, увеличилось в 15 раз.

«Территориальное общественное самоуправление задает вектор движения депутатам, предпринимателям, органам власти, потому что знает, что нужно в первую очередь сделать на их территории, чтобы жилось комфортнее. За последнее время все больше и больше наших земляков подключается к этой важной и нужной работе, потому что на собственном опыте убеждаются, что ТОСы — это реальная сила. Самым наглядным результатом можно назвать сотни малых добрых дел, которые жители сделали для себя, для своих соседей. Это установка спортивных и детских площадок, ремонт дорог, организация досуговых мест — парков, скверов, в том числе в отдаленных микрорайонах. И это очень важно: даже небольшие, локальные проекты становятся «точками роста», точками притяжения для жителей», — отметила заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова.

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