Калуга, 27 мая 2022, 16:18 — REGNUM Более 400 активистов собрались 27 мая в Калуге на первый межмуниципальный форум территориального общественного самоуправления (ТОС) «Вместе мы сможем многое!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Форум направлен на укрепление дружественных связей между органами местного самоуправления, органами власти разных регионов России, обмен научно-технической, экономической, правовой информацией, популяризацию лучших способов решения вопросов местного значения. На форум ТОС в Калугу приехали делегации Московской, Тульской, Курской областей и Краснодарского края. В настоящее время на территории области действуют около 300 ТОС, которые охватывают половину населения муниципалитетов. Правительство области активно поддерживает создание и развитие территориального общественного самоуправления для этого в 2019 году была принята ведомственная целевая программа. В 2021 году действие данной программы было продлено ещё на три года. Реализации инициативных проектов оказывается серьезная финансовая поддержка. В 2022 году из областного бюджета на развитие местного самоуправления будет направлено более 200 млн рублей. За последние шесть лет развития инициативного бюджетирования на территории области количество проектов, получивших поддержку, увеличилось в 15 раз.
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