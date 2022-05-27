Дили, , 14:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у восточного побережья Восточного Тимора, сообщает Detik.

Землетрясение Yaelo

Геологическая служба США объявила, что очаг землетрясения находился на глубине 51,4 км на востоке острова, который разделяет Восточный Тимор и Индонезию.

Система предупреждения о цунами в Индийском океане выпустила предупреждение. Агентство по предупреждению о цунами объявило, что землетрясение »может вызвать цунами, которое затронет регион Индийского океана».

Восточный Тимор и Индонезия находятся в районе Тихоокеанского «огненного кольца». Восточный Тимор с населением 1,3 млн человек является самой молодой страной в Юго-Восточной Азии. Восточный Тимор недавно отметил 20-летие независимости. Экономика страны сильно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции. Всемирный банк заявил, что 42% населения Восточного Тимора живет за чертой бедности.