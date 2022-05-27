Самара, 27 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Самарская область официально закрепила шефство над городом Снежное Донецкой Народной Республики. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

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Сообщается, что глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации г. Снежное Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР.

Отмечается, что при подписании соглашения участвовал и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Согласно документу, Самарская область будет осуществлять «шефство» над городом Снежное, содействовать скорейшему восстановлению инфраструктуры и экономики, а также развитию социальной сферы.

«Сегодня мы оформляем наши предварительные договоренности, подписано соглашение, которое будет расширять сотрудничество между Самарской областью и городом Снежное. Денис Владимирович нас нацелил на решение ряда задач, и всячески способствует тому, чтобы этот процесс был ускорен. Здесь нужно помочь по коммунальному хозяйству, по приведению в порядок отдельных зданий социального назначения — образования, здравоохранения», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По словам Пушилина, начинается серьезная, широкая программа: субъекты Российской Федерации берут шефство над городами и районами ДНР.

«Самарская область одна из первых перевела эти договоренности в практическую плоскость. Сегодня уже подписано соответствующее соглашение. Но уже даже перед соглашением мы видим, что после изучения потребностей Снежного доставлена техника, приезжали специалисты, изучали узкие места, с чего начать. Это то, что сегодня остро нужно», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в город Снежное из Самарской области было доставлено девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Помимо этого, в этот населенный пункт прибыли бригады медиков, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, сферы дорожного хозяйства и строительства. Всего для профессиональной помощи в г. Снежное были командированы 40 специалистов из Самарской области.