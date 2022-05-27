Москва, , 14:23 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий ожидает отмены ЕГЭ после выхода из Болонского процесса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу», — рассуждает Слуцкий.

Отметим, что ЛДПР последовательно выступала против введения в России единого госэкзамена.

В феврале депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести мораторий на новые обязательные предметы для сдачи ЕГЭ.

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