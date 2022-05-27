Лондон, 27 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Компания Old Blood Noise Endeavors представила совместный продукт с шотландской группой CHVRCHES — педаль эффектов, названную в честь последнего альбома группы Screen Violence. Двухсторонний прибор является одновременно и ревербератором, и усилением, и овердрайвом, информирует 26 мая портал Guitar.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Сторона реверберации под названием Screen — стерео, и благодаря двойным разъемам педали она может работать как полностью стерео, или преобразовывать моно сигнал в стерео. Есть регулятор микса для регулировки уровня реверберированного сигнала, а сам регулятор Screen регулирует ряд параметров, смешивая модуляцию, задержку и реверберацию для создания размытого, «шугейз-звучания».

Напомним, что группа CHVRCHES представила альбом Screen Violence минувшим летом. В марте этого года в рамках пост-альбомного тура к группе на несколько выступлений присоединился Роберт Смит из The Cure.